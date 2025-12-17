Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»

Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо ДиКаприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян

Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»

Фото: Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Гренландия 2: Миграция», который выйдет в зарубежный кинопрокат 9 января.

Главную роль в картине исполнил Джерард Батлер. Он представил ролик и рассказал, что лента будет посвящена поиску нового места для жизни людьми, выжившими после глобальной катастрофы.

«Вы можете последовать за оставшейся частью человечества, с трудом выживающими во время поиска домого дома посреди опустошенной земли», — поделился актер.

Видео: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Действие картины развернется через пять лет после событий первого фильма. Герои истории живут в бункере в Гренландии, но вскоре обнаруживают, что их убежище больше не может выдерживать нагрузки.

Люди решают переместиться в кратер, который считается безопасным. Чтобы добраться до него, персонажам предстоит преодолеть долгий путь по территориям, которые полны опасностей.

Режиссером проекта выступил Рик Роман Во. В актерский состав вошли Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рива, Гордон Александер и другие артисты. Сценарий написали Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.

Оператором картины стал Мартин Алгрен. В продюсерскую команду вошли Бэзил Иваник, Эрика Ли, Себастьян Рейбо, Джон Зойс, Алан Сигел и Ричард Батлер.

Расскажите друзьям