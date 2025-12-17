Церемонии вручения премии «Оскар» будут показывать на YouTube с 2029 года

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в начале марта и собрала наибольшее количество зрителей за последние пять лет. Трансляцию посмотрели 19,69 млн зрителей, а в социальных сетях она собрала 104,2 млн упоминаний, превзойдя «Грэмми» и Суперкубок. Ведущим вечера был Конан О’Брайен. Его пригласили провести церемонию и в 2026 году.