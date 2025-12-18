В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении механизма добровольного отказа физических лиц от участия в азартных играх, сообщает ТАСС.



Согласно закону, для того, чтобы отказаться от участия в азартных играх, нужно будет подать заявление единому регулятору азартных игр. Заявление подается только через «Госуслуги», не может быть отозвано и должно содержать срок, на который физическое лицо отказывается от участия в играх (не менее 12 месяцев).



Игорные заведения не смогут принимать ставки граждан, которые установили самозапрет, выдавать им обменные знаки, заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше, переводить им денежные средства и направлять рекламу об азартных играх. Правила распространяются на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 сентября 2026 года.



В марте на «Госуслугах» появился самозапрет на потребительские кредиты и займы. С его помощью запретить выдачу себе кредитов полностью или частично (например, только дистанционно).

