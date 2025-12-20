Билл Клинтон и Билл Гейтс с женщинами на новых фото из файлов Эпштейна

Минюст США опубликовал тысячи документов, связанных с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, в том числе несовершеннолетними.
Как отмечает Reuters, в материалах почти не упоминается Трамп, зато широко фигурирует экс-президент Билл Клинтон. На нескольких фото Билл Клинтон находится с женщинами, которые, по словам представителей Минюста, были пострадавшими от преступлений Эпштейна.
На другом снимке с неизвестной женщиной запечатлен миллиардер Билл Гейтс. В материалах есть также общие фотографии Эпштейна с певцом Майклом Джексоном, режиссером Вуди Алленом, миллиардером Ричардом Брэнсоном, философом Ноамом Хомским, Дональдом Трампом и бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.
Многие из опубликованных документов, включая фотографии, записи телефонных разговоров, путевые заметки, были сильно отредактированы. Из-за этого, как отмечает NYT, новые материалы «мало что добавили к общественному пониманию действий Эпштейна».
На некоторых фото лица закрыты черными квадратами. В ведомстве отметили, что предприняли «все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц», но из-за большого объема данных файлы могут «непреднамеренно включать» конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера.
В одном из документов упоминается, как Эпштейн представил 14-летнюю девушку Дональду Трампу в его резиденции Мар-а-Лаго. Во время встречи Эпштейн «игриво толкнул локтем» Трампа и спросил, имея в виду девушку: «Эта хорошенькая, правда?» Трамп «улыбнулся и кивнул в знак согласия», говорится в материале. По словам девушки, она очень смутилась и почувствовала себя неловко, но из-за юного возраста не поняла почему. В дальнейшем Эпштейн неоднократно насиловал ее и заставлял заниматься проституцией. О ее интимных контактах с Трампом в документах не упоминается.
Документы опубликовали в ходе выполнения закона, принятого в ноябре обеими палатами парламента. Этот закон обязывает раскрыть все материалы по делу Эпштейна. Трамп несколько месяцев пытался сохранить материалы в закрытом доступе, но когда республиканцы в палате представителей присоединились по этому вопросу к демократам, изменил позицию.
Дедлайном для публикации материалов было указано 19 декабря. Но документы до сих пор опубликованы лишь частично. В Минюсте объяснили это необходимостью защитить конфиденциальную информацию о жертвах. В министерстве заявили, что продолжают проверять сотни тысяч дополнительных страниц на предмет возможной публикации.