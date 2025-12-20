Билл Клинтон и Билл Гейтс с женщинами на новых фото из файлов Эпштейна

В одном из документов упоминается, как Эпштейн представил 14-летнюю девушку Дональду Трампу в его резиденции Мар-а-Лаго. Во время встречи Эпштейн «игриво толкнул локтем» Трампа и спросил, имея в виду девушку: «Эта хорошенькая, правда?» Трамп «улыбнулся и кивнул в знак согласия», говорится в материале. По словам девушки, она очень смутилась и почувствовала себя неловко, но из-за юного возраста не поняла почему. В дальнейшем Эпштейн неоднократно насиловал ее и заставлял заниматься проституцией. О ее интимных контактах с Трампом в документах не упоминается.