Билл Клинтон и Билл Гейтс с женщинами на новых фото из файлов Эпштейна

House Oversight Committee Democrats

Минюст США опубликовал тысячи документов, связанных с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю, в том числе несовершеннолетними. 

Как отмечает Reuters, в материалах почти не упоминается Трамп, зато широко фигурирует экс-президент Билл Клинтон. На нескольких фото Билл Клинтон находится с женщинами, которые, по словам представителей Минюста, были пострадавшими от преступлений Эпштейна. 

На другом снимке с неизвестной женщиной запечатлен миллиардер Билл Гейтс. В материалах есть также общие фотографии Эпштейна с певцом Майклом Джексоном, режиссером Вуди Алленом, миллиардером Ричардом Брэнсоном, философом Ноамом Хомским, Дональдом Трампом и бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном. 

1/11
Билл Клинтон в бассейне с Гислейн Максвелл и неизветной девушкой
© House Oversight Committee Democrats
2/11
Билл Клинтон с неизветной девушкой
© House Oversight Committee Democrats
3/11
Дональд Трамп в компании девушек в цветочных ожерельях
© House Oversight Committee Democrats
4/11
Билл Гейтс с неизвестной девушкой
© House Oversight Committee Democrats
5/11
Джеффри Эпштейн с Вуди Алленом
© House Oversight Committee Democrats
6/11
Эштейн, Аллен и неизвестная девушка
7/11
Эпштейн в компании трех женщин
© House Oversight Committee Democrats
8/11
Эпштейн и Майкл Джексон
© House Oversight Committee Democrats
9/11
Клинтон, Джексон и Дайана Росс
© House Oversight Committee Democrats
10/11
Эпштейн со Стивом Бэнноном
© House Oversight Committee Democrats
11/11
Эштейн с Ричардом Брэнсоном
© House Oversight Committee Democrats

Многие из опубликованных документов, включая фотографии, записи телефонных разговоров, путевые заметки, были сильно отредактированы. Из-за этого, как отмечает NYT, новые материалы «мало что добавили к общественному пониманию действий Эпштейна».

На некоторых фото лица закрыты черными квадратами. В ведомстве отметили, что предприняли «все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц», но из-за большого объема данных файлы могут «непреднамеренно включать» конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера.

В одном из документов упоминается, как Эпштейн представил 14-летнюю девушку Дональду Трампу в его резиденции Мар-а-Лаго. Во время встречи Эпштейн «игриво толкнул локтем» Трампа и спросил, имея в виду девушку: «Эта хорошенькая, правда?» Трамп «улыбнулся и кивнул в знак согласия», говорится в материале. По словам девушки, она очень смутилась и почувствовала себя неловко, но из-за юного возраста не поняла почему. В дальнейшем Эпштейн неоднократно насиловал ее и заставлял заниматься проституцией. О ее интимных контактах с Трампом в документах не упоминается. 

Документы опубликовали в ходе выполнения закона, принятого в ноябре обеими палатами парламента. Этот закон обязывает раскрыть все материалы по делу Эпштейна. Трамп несколько месяцев пытался сохранить материалы в закрытом доступе, но когда республиканцы в палате представителей присоединились по этому вопросу к демократам, изменил позицию.

Дедлайном для публикации материалов было указано 19 декабря. Но документы до сих пор опубликованы лишь частично. В Минюсте объяснили это необходимостью защитить конфиденциальную информацию о жертвах. В министерстве заявили, что продолжают проверять сотни тысяч дополнительных страниц на предмет возможной публикации.

