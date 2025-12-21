Оксана Самойлова рассказала, что ее коза Мими умерла
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча

В январе 2026 года, спустя год после смерти режиссера и художника Дэвида Линча, Pace Gallery откроет его персональную выставку в своем новом берлинском филиале. Она продлится с 29 января по 22 марта.

В экспозицию войдут работы в разных медиумах, выполненные с 1999 по 2022 год. Будут показаны ранее не выставлявшиеся картины и акварели в специально созданных рамах, три светильника с дебютной выставки Линча в нью-йоркском Pace в 2022 году. В диалоге с живописью будут транслироваться ранние короткометражные фильмы режиссера.

Отдельная часть выставки будет посвящена фотографиям, сделанным Линчем в Берлине в 1999 году. На них запечатлен индустриальный город: трубы, разбитые окна, тяжелая техника.

Выставка в Берлине станет прелюдией к еще более крупной ретроспективе художника, запланированной на осень 2026 года в Лос-Анджелесе — его любимом городе.

Дэвид Линч скончался 16 января 2025 года в возрасте 78 лет.  Летом 2024 года он рассказал, что ему диагностировали эмфизему легких из‑за курения на протяжении всей жизни. Режиссер не мог передвигаться без кислородной маски, но не планировал уходить на пенсию.

