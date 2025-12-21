Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова

Умерла советский и российский филолог Наталия Рахманова, сделавшая первый перевод повести Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» на русский язык. Ей было 95 лет. Об этом сообщил в Facebook* ее сын Алексей Гордин.



«Сегодня ночью умерла мама. Наталия Леонидовна Рахманова. Напишу здесь, когда станет известно о прощании», — написал он.



Переводчица родилась 24 ноября 1930 года в Ленинграде в семье писателя Леонида Рахманова. Окончила английское отделение филологического факультета ЛГУ.



Ее первым переводом стала адаптация на русский язык рассказа Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии» в 1957 году. Рахманова также работала над произведениями Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Герберта Уэлса, Айзека Азимова, Редьярда Киплинга, Бернарнда Шоу и других.



В 1972 году она ознакомилась с американским изданием «Хоббита», после чего адаптировала книгу на русский язык. «Как я работала над переводом? Пожалуй, принцип тут у меня был один: не русифицировать текст, и главное — имена. <…> Впоследствии некоторые взрослые упрекали меня в обилии трудных для детей иностранных имен и названий. От самих детей я этого не слыхала», — рассказывала специалист о своей работе над произведением Толкина.