Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы Madk1d — «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты
Синоптики: январь в Москве будет аномально теплый
Sony запатентовала ИИ для фильтрации контента в видеоиграх
«Андор», «Переходный возраст» и «Чужой: Земля» — лучшие сериалы 2025 года по версии Empire
В январе в Берлине откроется крупная выставка картин и фотографий Дэвида Линча
Синоптики: полноценный снежный покров на следующей неделе в Москве не установится
Премьера «Отец, мать, сестра, брат» Джармуша могла состояться в Каннах, но фильм не взяли на конкурс
Поклонники «Очень странных дел» расшифровали код в Spotify и нашли секретную сцену из 5-го сезона
Golf Wang выпустил коллекцию одежды по фильму «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе
С 1 января в России вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
27 декабря из Петербурга отправится ретропоезд «Лахта»
В Москве заработали более 250 елочных базаров
Пряничная копия особняка МакКаллистеров из фильма «Один дома» попала в Книгу Гиннесса
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке и Чукотке

Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года

Фото: Esmonde Yong/Unsplash

Малайзия и Россия достигли прогресса в переговорах по возобновлению прямого авиасообщения, которое было прервано несколько лет назад. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла Малайзии Чеонг Лун Лая.

По его словам, министерства двух стран завершают обсуждение технических деталей и, если все пойдет по плану, первые регулярные рейсы могут быть запущены в первой половине 2026 года.

На начальном этапе авиакомпания Red Wings, как ожидается, будет выполнять рейсы из Москвы на малайзийский курортный остров Лангкави. Дипломат выразил уверенность, что по мере роста спроса частота рейсов может увеличиться вплоть до ежедневных.

Предполагается, что этот шаг станет важной вехой в укреплении двусторонних отношений. Возобновление прямого авиасообщения не только сократит время в пути для пассажиров, но и откроет новые возможности для бизнеса, культурного обмена и туризма.

Расскажите друзьям
Теги:
Red Wings