Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года

Малайзия и Россия достигли прогресса в переговорах по возобновлению прямого авиасообщения, которое было прервано несколько лет назад. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла Малайзии Чеонг Лун Лая.
По его словам, министерства двух стран завершают обсуждение технических деталей и, если все пойдет по плану, первые регулярные рейсы могут быть запущены в первой половине 2026 года.
На начальном этапе авиакомпания Red Wings, как ожидается, будет выполнять рейсы из Москвы на малайзийский курортный остров Лангкави. Дипломат выразил уверенность, что по мере роста спроса частота рейсов может увеличиться вплоть до ежедневных.
Предполагается, что этот шаг станет важной вехой в укреплении двусторонних отношений. Возобновление прямого авиасообщения не только сократит время в пути для пассажиров, но и откроет новые возможности для бизнеса, культурного обмена и туризма.