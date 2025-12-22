Нэнси Майерс, режиссер «Отпуска по обмену» и «Стажера», работает над новым фильмом

Режиссер Нэнси Майерс работает над новым фильмом. Его съемки начнутся в мае. Об этом она сообщила на показе «Отца невесты» в Лос-Анджелесе, пишет Variety.
Майерс подчеркнула, что ее новый проект предназначен для кинотеатров, а не для стриминга. Главную роль исполнит Киран Калкин, который в этом году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль» Джесси Айзенберга.
Сама Майерс известна по комедиям, романтическим комедиям и семейному кино. Ее режиссерским дебютом стала картина «Ловушка для родителей», за которой последовали культовые «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без», «Отпуск по обмену» и «Простые сложности».
Последней на настоящий момент ее работой стал фильм «Стажер» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй в главных ролях. С момента его выхода прошло уже 10 лет.