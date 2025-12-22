К 80-летию Дэвида Линча в России пройдет 4K-ретроспектива его фильмов

Ретроспектива приурочена к юбилею режиссера — 20 января 2026 года ему могло бы исполниться 80 лет. Фильмы выйдут в прокат поочередно: «Твин Пикс: Сквозь огонь» — с 22 января, «Шоссе в никуда» — с 29 января, «Голова-ластик» — с 5 февраля.