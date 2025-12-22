Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год

Аналитики HH.ru совместно с «Кион Музыкой» узнали у россиян, какие подарки на Новый год они дарят коллегам и сколько на них тратят. В опросе участвовали 2000 респондентов, результаты есть у «Афиши Daily».
Более половины (61%) работников признались, что регулярно дарят подарки коллегам по случаю Нового года: треть (29%) предпочитает одаривать лично коллег-друзей, еще четверть (23%) участвует в «Тайном Санте», 9% лично поздравляют весь коллектив. При этом 39% не принимают участия в новогоднем обмене подарками.
Что касается выбора подарка, то большинство предпочитает практичные и универсальные варианты. Большинство опрошенных (44%) выбирают съедобные подарки (чай, сладкие наборы и т.п.). Чаще всего им отдают предпочтение люди искусства и из массмедиа (61%).
31% людей дарят сувениры с символикой года. Особенно их любят покупать в профсфере «Транспорт, логистика и перевозки». Косметические средства (кремы, мыло ручной работы и т.п.) и предметы для дома и отдыха (свечи, пледы и т.п.) дарят 27% сотрудников. Эти категории нравятся более чем трети (35%) специалистам по управлению персоналом.
Каждый пятый (20%) человек, работающий в сфере «Наука, образование», выбирает полезные предметы в работе (канцелярию и т.п.). Атрибуты хобби нравятся 18%. Неравнодушны к предметам для скрашивания досуга ИТ-специалисты (34%) и строители (32%).
Согласно результатам исследования, подарочные сертификаты дарят 17% участников опроса. Не против ими воспользоваться 25% маркетологов. Подписки на стриминговые сервисы (музыка, кино и т.п.) любят дарить айтишники и рекламисты.
Что касается финансовых затрат, то средний бюджет на один подарок составляет до 1000 рублей почти в половине случаев (48%). Четверть (26%) сотрудников готовы тратить от 1000 до 2000 рублей, считая эту сумму разумной и доступной. 12% рассчитывают потратить от 2000 до 3000 рублей. Более 5000 рублей готовы выделить 6% — чаще всего это представители автомобильного бизнеса и производственники (по 12%). 4000–5000 рублей могут заплатить за подарок только 5%, и лишь 3% готовы выделить на него от 3000 до 4000 рублей.
Недавно стало известно, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им обменяться подарками в игре «Тайный Санта». По словам куратора платформы «Мошеловка» Аллы Храпуновой, преступники используют одиноких или склонных к риску людей, верящих в легкую удачу через онлайн-челленджи.