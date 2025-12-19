«Простые вещи» и Wolee выпустят коллекцию с работами художников с ментальными особенностями
Мошенники стали обманывать россиян c помощью игры в «Тайного Санту»



Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им обменяться подарками в игре «Тайный Санта». Об этом ТАСС сообщила куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Тайным Сантой» называют анонимный обмен подарками в группе людей к Новому году и Рождеству — например между коллегами или одноклассниками. «Злоумышленники рассылают предложения вроде „давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему“ или публикуют такие предложения в статусах соцсетей. Схемы просты. В легком варианте мошенник получает подарок, а вам ничего не отправляет», — рассказала Храпунова. По ее словам, преступники используют одиноких или склонных к риску людей, верящих в легкую удачу через онлайн-челленджи.

Эксперт добавила, что пострадавших обманывают также в фейковых сообществах для обмена подарками. «Организатор-мошенник имитирует правила „Тайного Санты“, но указывает всем один адрес доставки — свой собственный. Или убеждают скинуться на „общий фонд со страховкой“ от недобросовестных участников (небольшую сумму, чтобы не вызвать подозрений), после чего чат исчезает», — пояснила она.

По словам Храпуновой, стоит также опасаться ссылок на поддельные сайты «Тайного Санты». «Они маскируются под настоящие сервисы. Переход по ним может привести к загрузке вредоносного ПО или утечке данных: электронной почты, кодов, банковских реквизитов. В любом случае, риски огромны», — добавила эксперт.

