Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»

Александр Гинцбург, возглавлявший Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф.Гамалеи с 1999 года, покинул пост директора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.