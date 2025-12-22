Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»

Александр Гинцбург, возглавлявший Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф.Гамалеи с 1999 года, покинул пост директора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав.
Ученому, который работает в центре с 1982 года, предложена должность научного руководителя НИЦЭМ. Новым директором центра назначен академик РАН, доктор биологических наук Денис Логунов.
Он работает в институте с 2003 года и ранее занимал пост заместителя директора по научной работе. Именно под его руководством создавалась первая российская вакцина против COVID-19 — «Спутник V».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что назначение Логунова вступило в силу 22 декабря. На официальном сайте Центра им. Гамалеи информация о руководстве уже обновлена. Причина ухода Гинцбурга с поста директора не называется, но он продолжит работать в организации.