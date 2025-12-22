В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста

«Схема Долиной» и «бабушкина схема» войдут в словарь неологизмов 2025 года
Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать
Кейт Уинслет рассказала, что в детстве педагог советовала ей «смириться с ролями толстушек»
«Аэрофлот» разрешит посадку на самолет по биометрии во второй половине 2026 года
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург покинул пост. Его сменил разработчик «Спутника V»
Благодаря новогодним каникулам норма рабочего времени на январь 2026 года составит 120 часов
В новозеландском заповеднике у бесплодной пары редчайших птиц вылупился птенец
СМИ: из Лувра похитили более 8000 бриллиантов и 212 жемчужин
Минобрнауки сократит около 45 000 платных мест в вузах
Драма «Нюрнберг» с Рами Малеком и Расселлом Кроу выйдет в «цифре» 23 декабря
«Кей-поп-охотницы на демонов» провели полгода в топ-10 Billboard — второй раз в истории саундтреков
Россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год
«Вкусвилл» выпустил лимитированный календарь с запахами каждого месяца
В Московском цирке пройдет музыкальная литургия с участием певицы Сюзанны
В Сальвадоре мужчину приговорили к 1335 годам тюрьмы
В Москве до 2030 года откроют 31 станцию метро
Китай впервые поставил сыр в Россию
Зумеры слушают Iсegergert, а альфы — Madk1d: «Звук» назвал главные аудиотренды 2025 года в России
Кумайл Нанджиани считает роль в «Вечных» полезным уроком, несмотря на провал фильма
Сотрудника Елисейского дворца арестовали за кражу фарфора и серебра на 40 тыс. евро
Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в первой половине 2026 года
Ларс Айдингер сыграет злодея Брейниака в новом «Супермене»
Умер актер Джеймс Рэнсон, сыгравший в «Оно-2» и «Прослушке»
Состояние Илона Маска превысило 700 млрд долларов
Умерла автор первого перевода «Хоббита» Толкина на русский язык Наталия Рахманова
В Полярных Зорях в Мурманской области день сегодня продлится 18 минут
Ученые: произнесение ругательств во время тренировки улучшает результаты

В петербургском Доме музыки школьниц не пустили на концерт классической музыки из‑за возраста

Фото: Dolo Iglesias/Unsplash

В Доме музыки в Петербурге трех школьниц не пустили на концерт классической музыки, поскольку они младше 12 лет. Об этом написала «Фонтанка».

19 декабря девочки вместе с родителями хотели посетить рождественский концерт с участием пианиста Владимира Вишневского. Он исполнял в тот вечер произведения композиторов Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.

Но на входе детей остановили, сославшись на внутренние правила концертного зала. Одна из мам юных слушательниц рассказала, что уговоры не подействовали на сотрудников. Девочек не пустили на концерт даже несмотря на то, что они сами музыканты.

«Две девочки из районной детской школы искусств, одна из них (моя дочь) — лауреат международного конкурса, выступала неоднократно в Филармонии и Государственной капелле. Третья девочка из ДШИ другого района, тоже серьезно занимается музыкой», — пояснила Наталья.

По ее словам, «у девочек есть автограф пианиста Вишневского, и они ждали этот концерт намного сильнее, чем Новый год».

В Доме музыки заявили, что возрастное ограничение действует у них с 2010 года и связано «с необходимостью сохранения уникального убранства помещений Алексеевского дворца». По словам представителей учреждения, информация об этом указана на билетах.

