Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе

33-летняя инженер-аэрокосмист Михаэла Бентхаус из Германии стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе. Об этом написал CNN.
Девушка совершила полет за линию Кармана на капсуле Blue Origin New Shepard. Вместе с ней в космическое пространство отправились еще пять человек, в том числе бывший руководитель Space Xанс Кенигсманн.
Кенигсманн помог организовать и вместе с компанией Blue Origin спонсировал полет Бентхаус. Сколько стоила космическая экспедиция, не уточняется.
Капсула с космическими туристами пролетела более 105 километров. Полет длился десять минут. По словам Бентхаус, она смеялась на протяжении всего пути в космас и пыталась перевернуться вверх ногами, оказавшись в зоне невесомости.
Ранее в экспедициях Blue Origin участвовали люди с ограниченной подвижностью, нарушениями зрения и слуха. Также полеты совершили несколько людей в возрасте старше 90 лет.