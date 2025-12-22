Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция

Американский певец Барри Манилоу рассказал в соцсетях, что ему диагностировали рак легких. Артисту предстоит операция, поделился он.
Манилоу болел бронхитом в течение шести недель, а затем еще пять недель справлялся с рецидивом болезни. После этого музыкант восстановился и даже вернулся на сцену, но доктор отправил его на МРТ.
«Мой замечательный доктор назначил мне МРТ (магнитно-резонансную томографию), просто чтобы убедиться, что все в порядке. МРТ показал раковое пятно в моем левом легком, которое необходимо удалить», — рассказал Манилоу.
Певец назвал обнаружение очага рака «чистой удачей», поскольку болезнь заметили на ранней стадии. Врачи считают, что пораженные клетки не распространились за пределы органа.
«Я прохожу тесты, чтобы подтвердить их выводы. Так что вот так. Никакой химиотерапии. Никакого облучения. Только куриный суп и повторные просмотры „Я люблю Люси“», — написал Манилоу.
По словам артиста, ему потребуется примерно месяц на восстановление. Из‑за этого он перенесет концерты, которые были запланированы на январь. Манилоу планируется вернуться к выступлениям в конце февраля.
Барри Манилоу исполнилось 82 года в июне. Он занимается музыкой уже более 60 лет. Артист начинал карьеру в офф-бродвейских театрах, был импресарио актрисы Бетт Мидлер, а в 1973 году записал дебютный альбом. Всего он выпустил 31 студийную пластинку. Среди хитов артиста — «Copacabana», «Could It Be Magic», «Looks Like We Made It», «Can’t Smile Without You» и другие.