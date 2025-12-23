Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе
Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
В Москве на треть сократилось число сделок с жильем из‑за «эффекта Долиной»

Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова

Музей транспорта Москвы выпустил коллекцию елочных игрушек. Среди них оказалась фигурка с изображением Гаража грузовых машин на Новорязанской улице, спроектированного Константином Мельниковым и Владимиром Шуховым.

Игрушка выполнена из белого фарфора и украшена позолотой. Она стоит 5200 рублей. Помимо нее, в новогоднюю коллекцию музея вошли и другие елочные украшения, в том числе деревянная фигурка символа 2026 года — красной лошади.

Гараж на Новорязанской — один из ярких примеров архитектуры советского авангарда. Он появился в 20-х годах. Сперва в здании размещали грузовой автотранспорт, затем городские автобусы. В 2025 году Гараж стал домом Музея транспорта Москвы.

Музей транспорта Москвы рассказывает историю пассажирских, грузовых и частных перевозок в столице. В фондах музея находятся более 250 экспонатов: автомобилей, автобусов, троллейбусов, мотоцилов и других транспортных средств.

Расскажите друзьям