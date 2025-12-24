Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год

Музыкальный сервис «Звук» узнал, как россияне праздновали Новый год в прошлые десятилетия, какие хиты с 1960-х по 2010-е создают настроение и какие традиции хранятся в семьях спустя годы. Исследование приурочено к выходу интерактивного новогоднего проекта «Вспомнить все». В опросе участвовали 1219 человек в возрасте от 18 до 55 лет, результаты есть у «Афиши Daily».
Участникам предложили отправиться в прошлое на машине времени и выбрать десятилетие для празднования Нового года: почти треть (30%) отметила 1990-е годы. Второе место заняли 2000-е — их выделили 19% опрошенных. Далее следуют 1980-е (15%) и 2010-е (12%). При этом «тот самый» волшебный Новый год у россиян ассоциируется с 2000-ми (27%), 1990-ми (23%) и 2010-ми (17%).
Больше всего респонденты ностальгируют по телевизионным музыкальным сказкам (35%), уличным гуляньям (29%), советским елочным игрушкам (29%), дискотекам в ДК (17%), старым новогодним открыткам (17%), программе «Голубой огонек» по черно-белому телевизору (17%) и зарубежным клипам на MTV (15%).
Кроме того, с Новым годом у россиян ассоциируется русская поп-музыка (29%). Второе место разделили детские песни (24%) и новогодние композиции без конкретного жанра (24%). Также праздничное настроение создают песни советской эстрады (18%) и музыка советского кино (15%).
Главным символом праздника стали подарки (71%). Популярными новогодними атрибутами также оказались мандарины (44%), елка (37%), Дед Мороз и Снегурочка (30%), шампанское и другие игристые вина (28%), снег (24%) и салат оливье (17%).
Более трети респондентов (36%) назвали своим любимым новогодним ритуалом наряжать елку. В канун праздника россияне предпочитают дарить подарки (33%), готовить праздничные блюда (25%), получать подарки (24%), жечь бенгальские огни (19%), смотреть новогодние телепрограммы (17%), подводить итоги года (15%) и ходить на рождественские ярмарки (14%).
Из лучших праздничных песен 1960-х годов россияне выбрали «А снег идет» в исполнении Майи Кристалинской (26%), «Зима» Эдуарда Хиля (24%), «Наш сосед» Эдиты Пьехи (20%), «Падает снег» Муслима Магомаева (17%) и «Надежды маленький оркестрик» Булата Окуджавы (15%).
Из коллекции 1970-х участники опроса выделили хит «Синий иней» группы «Поющие гитары» (33%). В рейтинг популярной новогодней музыки этого десятилетия также попали «Dancing Queen» группы ABBA (25%), «Увезу тебя я в тундру» коллектива ВИА «Самоцветы» (20%) и «Rasputin» Boney M (16%).
Песня «Музыка нас связала» группы «Мираж» возглавила топ новогодних композиций из 1980-х (22%). Среди любимых треков также оказались «Happy New Year» ABBA (20%), «Белые розы» коллектива «Ласковый май» (19%), «Снег кружится» группы «Пламя» (18%) и «Русская девчонка» от «Комбинации» (16%).
В 1990-х лидирует хит «Новогодняя» группы «Дискотека „Авария“» (23%). Респонденты отметили две песни Андрея Губина: «Зима-холода» (22%) и «Ночь» (18%). Новый год в этом десятилетии еще запомнился россиянам композициями «Зимняя вишня» Анжелики Варум (21%), «Бухгалтер» группы «Комбинация» (17%), «Он тебя целует» от «Руки вверх!» (16%) и «Ясный мой свет» Татьяны Булановой (14%).
Главными праздничными треками 2000-х опрошенные назвали «Новогоднюю песню» группы «Блестящие» (24%), «In da Club» рэпера 50 Cent (20%), «Ты где-то» группы «Гости из будущего» (19%), «Новогодний поцелуй» от дуэта «Чай вдвоем» (18%) и хит t.A.T.u. «Нас не догонят» (16%).
Новый год в 2010-х годах у россиян ассоциируется с такими песнями, как «Это Новый год» Нюши (22%), «С Новым годом, мама!» от «Фабрики звезд» (21%) и «Прованс» певицы Елки (17%).
Главным праздничным фильмом стал «Чародеи» режиссера Константина Бромберга (22%). Следующими идут экранизации серии романов «Гарри Поттер» (20%) и «Гринч — похититель Рождества» (19%). Из советских кинолент россияне отметили фильмы «Любовь и голуби» (18%) и «Морозко» (16%).
Популярными новогодними песнями из фильмов стали «Три белых коня» из мюзикла «Чародеи» (28%) и «Пять минут» из картины «Карнавальная ночь» (24%). Третье место поделили композиции «Никого не будет в доме» (21%) из киноленты «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «У природы нет плохой погоды» (21%) из «Служебного романа». «Звенит январская вьюга» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» выбрали 16% опрошенных.
Новогодний стол — один из главных символов праздника. Фаворитом на застолье стали мандарины — их выбрали 28% респондентов. Из салатов выделили оливье (27%) и селедку под шубой (24%). Среди закусок лидирует холодец (23%) и колбасные и сырные нарезки (23%). Шампанское на празднике отметили только 18% опрошенных.
Около половины респондентов (46%) рассказали, что на их новогоднем столе спустя годы ничего не изменилось. Десерты из кондитерских добавили 25% россиян, а еще 11% стали заказывать суши и роллы на торжество.
Ранее россияне рассказали, что будут дарить коллегам на Новый год. Выяснилось, что многие предпочитают дарить практичные и универсальные варианты. Большинство опрошенных (44%) выбирают съедобные подарки (чай, сладкие наборы и т.п.).