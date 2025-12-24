Крош и Ежик отправляются в будущее в трейлере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные»

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виде гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей

Крош и Ежик отправляются в будущее в трейлере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные»

Фото: «Вольга»

«Вольга» опубликовала тизер лайв-экшн-фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Он выйдет в прокат 6 августа 2026 года. Сценарий написал фантаст Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры».

По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине странный прибор, который переносит их в видеоигру о будущем. Внутри игры они перестанут иметь анимированную 2D-форму и перевоплотятся в детей, которые летят на Марс на космическом корабле.

Главные роли исполнили Николай Добрынин («Сваты»), Ян Цапник («Огниво»), Иван Агапов («Экипаж»), Людмила Артемьева («Артек. Большое путешествие»), Александр Лыков («Время года зима»), Надежда Михалкова («Артек. Большое путешествие») и Александр Устюгов («За нас с вами»).

Видео: «Вольга»

В ноябре Befree выпустил новогоднюю коллекцию в коллаборации со «Смешариками». В нее вошли 26 предметов: от пижам с праздничными принтами до шарфа с Пином и митенок с Барашем. Дополняют коллекцию бусы, серьги, тапочки и обвесы.

Расскажите друзьям