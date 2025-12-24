Крош и Ежик отправляются в будущее в трейлере фильма «Смешарики. Сквозь вселенные»

«Вольга» опубликовала тизер лайв-экшн-фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Он выйдет в прокат 6 августа 2026 года. Сценарий написал фантаст Сергей Лукьяненко, известный по серии «Дозоры».
По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине странный прибор, который переносит их в видеоигру о будущем. Внутри игры они перестанут иметь анимированную 2D-форму и перевоплотятся в детей, которые летят на Марс на космическом корабле.
Главные роли исполнили Николай Добрынин («Сваты»), Ян Цапник («Огниво»), Иван Агапов («Экипаж»), Людмила Артемьева («Артек. Большое путешествие»), Александр Лыков («Время года зима»), Надежда Михалкова («Артек. Большое путешествие») и Александр Устюгов («За нас с вами»).
В ноябре Befree выпустил новогоднюю коллекцию в коллаборации со «Смешариками». В нее вошли 26 предметов: от пижам с праздничными принтами до шарфа с Пином и митенок с Барашем. Дополняют коллекцию бусы, серьги, тапочки и обвесы.