Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму

В 2024 году Дуров рассказал, что в прошлом стал донором спермы, и в результате, по его словам, у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах. Он также сообщал о намерении опубликовать свой ДНК-код, чтобы его дети при желании могли находить друг друга в будущем.