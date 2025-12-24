Томми Шелби в тизере фильма по «Острым козырькам»

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want For Christmas»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виде гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»

Томми Шелби в тизере фильма по «Острым козырькам»

Фото: Netflix/X

Netflix представил дебютный тизер полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» спустя четыре года после завершения сериала. Релиз ленты на стриминге состоится 20 марта.

Полнометражный проект продолжит историю, которую рассказывали на протяжении шести сезонов. Сюжет сериала остановился в 1938 году, накануне Второй мировой войны.

Главную роль — Томми Шелби — вновь исполнит Киллиан Мерфи. Ранее он отметил, что рад снова сотрудничать с создателем сериала Стивеном Найтом и режиссером Томом Харпером.

Кроме Мерфи в проект вернутся и другие ключевые актеры: Софи Рандл в роли сестры Томми Ады Торн, Стивен Грэм (Хейден Стагг) и Нед Деннехи (Чарли Стронг). Актерский состав фильма также пополнится звездными новичками: в касте заявлены Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Джей Ликурго.

Оригинальный сериал «Острые козырьки», созданный Стивеном Найтом, стартовал на Би-би-си в 2013 году, позже права на его показ в США приобрел Netflix. Шоу прославилось своим стилем, мрачной атмосферой послевоенного Бирмингема и харизматичными персонажами.

