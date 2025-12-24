Томми Шелби в тизере фильма по «Острым козырькам»

Netflix представил дебютный тизер полнометражного фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» спустя четыре года после завершения сериала. Релиз ленты на стриминге состоится 20 марта.
Полнометражный проект продолжит историю, которую рассказывали на протяжении шести сезонов. Сюжет сериала остановился в 1938 году, накануне Второй мировой войны.
Главную роль — Томми Шелби — вновь исполнит Киллиан Мерфи. Ранее он отметил, что рад снова сотрудничать с создателем сериала Стивеном Найтом и режиссером Томом Харпером.
Кроме Мерфи в проект вернутся и другие ключевые актеры: Софи Рандл в роли сестры Томми Ады Торн, Стивен Грэм (Хейден Стагг) и Нед Деннехи (Чарли Стронг). Актерский состав фильма также пополнится звездными новичками: в касте заявлены Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот и Джей Ликурго.
Оригинальный сериал «Острые козырьки», созданный Стивеном Найтом, стартовал на Би-би-си в 2013 году, позже права на его показ в США приобрел Netflix. Шоу прославилось своим стилем, мрачной атмосферой послевоенного Бирмингема и харизматичными персонажами.