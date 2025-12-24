Американская певица Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You». Об этом сообщил Complex.
Артистка получит компенсацию в 92 тысячи долларов. Также компенсацию в 20 тысяч присудили другим участникам процесса. Иск музыкантов Энди Стоуна и Троя Пауэрса полностью отклонили. Мужчины не смогли убедить суд, что Кэри позаимствовала что‑либо из их творчества.
Впервые Стоун подал иск к Кэри на 20 млн долларов в 2022 году. Он утверждал, что был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование. По словам Стоуна, его группа Vince Vance and the Valiants записала и выпустила свой трек в 1989 году, а в 1993 году и клип на нее. Позже автор песен отозвал свой иск.
В 2023 году он подал уже новый иск совместно с Пауэрсом. Они заявляли, что между их песней и рождественским хитом певицы 1994 года «есть много общего».