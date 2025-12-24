Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»

Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.