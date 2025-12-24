Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии

Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»

Фото: Legio Felix

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент из новогодней комедии «Добрый доктор». Она выйдет в прокат 8 января.

Действие «Доброго доктора» разворачивается 1 января в Москве, в очень разных районах — от гламурного ЦАО до демократичных спальных окраин города. Сюжет рассказывает о враче со скверным характером Олеге Мандрыгине и молодом курьере Диме.

Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.

Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов (врач Олег Мандрыгин) и Виктор Хориняк (курьер Дима). «Добрый доктор» стал полнометражным дебютом режиссера Никиты Грамматикова (сериал «Ева, рожай!»), а сценарий написал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»).

