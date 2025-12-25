Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей

Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»

Фото: Paul Archuleta/Getty Images

В возрасте 60 лет скончался американский актер Пэт Финн. Об этом сообщил New York Post со ссылкой на его представителя. 

С 2022 года Финн боролся с раком мочевого пузыря. У него наступила ремиссия, но затем болезнь вернулась и дала метастазы.

Одной из первых актерских работ Финна стала роль в сериале «Шоу Джорджа Вендта», который закрыли уже после шести серий в 1995 году.

В 1998 году Финн сыграл Джо Мейо в «Сайнфелде», а в 2000-м — бойфренда Моники (Кортни Кокс), доктора Роджера, в двух эпизодах «Друзей». Наибольшую известность актеру принесла роль Билла Норвуда в сериале «Бывает и хуже» ― он появился в 23 сериях с 2011 по 2018 год.

Среди других его телевизионных работ ― «Доктор Хаус», «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Две девицы на мели». В кино Финн появлялся в фильмах «Чувак, где моя тачка?», «Волосатая история», «Дела с идиотами» и «Простые сложности». Всего в его фильмографии более 60 проектов. 

Расскажите друзьям