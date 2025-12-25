Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»

В 1998 году Финн сыграл Джо Мейо в «Сайнфелде», а в 2000-м — бойфренда Моники (Кортни Кокс), доктора Роджера, в двух эпизодах «Друзей». Наибольшую известность актеру принесла роль Билла Норвуда в сериале «Бывает и хуже» ― он появился в 23 сериях с 2011 по 2018 год.