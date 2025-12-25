Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»

В возрасте 60 лет скончался американский актер Пэт Финн. Об этом сообщил New York Post со ссылкой на его представителя.
С 2022 года Финн боролся с раком мочевого пузыря. У него наступила ремиссия, но затем болезнь вернулась и дала метастазы.
Одной из первых актерских работ Финна стала роль в сериале «Шоу Джорджа Вендта», который закрыли уже после шести серий в 1995 году.
В 1998 году Финн сыграл Джо Мейо в «Сайнфелде», а в 2000-м — бойфренда Моники (Кортни Кокс), доктора Роджера, в двух эпизодах «Друзей». Наибольшую известность актеру принесла роль Билла Норвуда в сериале «Бывает и хуже» ― он появился в 23 сериях с 2011 по 2018 год.
Среди других его телевизионных работ ― «Доктор Хаус», «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Две девицы на мели». В кино Финн появлялся в фильмах «Чувак, где моя тачка?», «Волосатая история», «Дела с идиотами» и «Простые сложности». Всего в его фильмографии более 60 проектов.