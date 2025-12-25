Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»

Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз

Кинокомпания «Лунапарк» при участии «Плюс Студии» приступила к работе над четвертым сезоном сериала «Триггер», сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Кинопоиска». 

Режиссером продолжения на этот раз станет Дарья Мороз. Для нее «Триггер» станет уже четвертой режиссерской работой в карьере.

«Передо мной стоит интересный вызов: взять лучшее из того, что было сделано в предыдущих сезонах, и привнести нечто свое, поддержать и повысить заданную планку, учесть ожидания зрителей. К тому же у этого проекта еще не было женщины-режиссера — и это тоже интересный ракурс», — сказала Мороз.

Максим Матвеев вновь сыграет психотерапевта Артема Стрелецкого, который использует в своей практике метод шоковой терапии: провоцирует клиентов, чтобы они начали злиться и говорить правду, и за один-два сеанса помогает разобраться с проблемами.

По словам исполнителя главной роли, в новых сериях Стрелецкий столкнется с личным кризисом. Кроме того, в сериале появится новый антагонист.

Авторами сценария четвертого сезона «Триггера» станут Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер-3») и Анна Крейчман. Шоураннером и продюсером выступает Александра Ремизова. Сериал «Триггер» идет с 2020 года.

