Ресторан Blanc в Москве закрывается

Blanc открылся в 2019 году. «За это время состоялось более 500 событий: вечеринки, концерты, джазовые вечера, кино, маркеты, выступления известных артистов и новых имен, тысячи публикаций и сотни тысяч гостей и подписчиков, которые знакомились, влюблялись и возвращались снова и снова — в летний дворик с диванами и долгими вечерами, в зеленый оазис, который, как оказалось, не может быть вечным», — рассказала команда.



В сообщении о закрытии говорится, что причиной стали не проблемы с окупаемостью, а то, что «все здание [, в котором находится Blanc,] меняет функционал». Ресторан располагался в Хохловском переулке.



* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

