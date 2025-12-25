Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»

Netflix опубликовал дебютный тизер фильма «Apex». Премьера триллера Бальтасара Кормакура, который снял «Во власти стихии», состоится 24 апреля 2026 года.
Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». В центре истории — любительница экстремальных ощущений, подвергшаяся преследованию в дикой природе.
Главные роли в проекте исполнили Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») и Тэрон Эджертон («Ручная кладь»). В картине также снимется Эрик Бана, известный по фильмам «Троя» и «Мюнхен». Сценарий написал Джереми Роббинс («Судная ночь»).
Продюсерами проекта выступают Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Реди из Chernin Entertainment, Иэн Брайс из Ian Bryce Productions, Шарлиз Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рей Анджелик, Уилл МакКанс и Дон Олмстид. По информации СМИ, руководству Netflix так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту, еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.