В Москве 31 декабря состоится новогодний забег

Фото: пресс-служба Департамента спорта Москвы

Новогодний забег на две дистанции состоится в Москве в олимпийском комплексе «Лужники» 31 декабря 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента спорта, который является организатором мероприятия.

Мероприятие начнется в 22.00 с выдачи номеров для участников. В 23.00 состоится старт дистанции на один километр, после которого ровно в 0.00 будет дан старт забегу на пять километров. Награждение победителей начнется в 0.30, при этом все дети и участники забега на пять километров получат памятную медаль.

Регистрация уже открыта на сайте проекта. Для пяти километров потребуется медицинский допуск, для одного километра — расписка, которую можно сделать на мероприятии. На дистанции пять километров также будет действовать электронный хронометраж, который позволит участникам точно зафиксировать свое спортивное достижение.

Маршрут обеспечат освещением и навигацией, а на финише участников ждет горячий чай и зоны для перекуса. Для детей будет подготовлена отдельная зона с аниматорами и развлекательными активностями.
 

