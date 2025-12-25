«В серии книг о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак. Так что каждый сезон будет посвящен одному ребенку», — сказала Раймс. Она также добавила, что у шоу могут появиться спин-оффы, поскольку Джулия Куин, автор «Бриджертонов», написала и другие книги в той же вселенной.