Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января

Фото: кадр из видео Netflix

Netflix представил новый трейлер четвертого сезона сериала «Бриджертоны». Сезон будет поделен на две части: первая выйдет 29 января 2026 года, вторая — 26 февраля. Всего покажут восемь серий.

Новые эпизоды сконцентрируются на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. В четвертом сезоне убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с притягательной леди в серебре.

После вечера он постарается ее найти, и этой незнакомкой окажется Софи Бек (Ерин Ха) — внебрачная дочь графа и служанки, которая из-за злой мачехи вынуждена работать в доме, где живет. Сюжет этой истории напоминает сказку о Золушке.

Видео: Netflix

Недавно Netflix опубликовал короткое видео с главными героями третьего сезона сериала «Бриджертоны» — Пенелопой (Никола Коклан) и Колином (Люк Ньютон). В ролике герои стоят на фоне цветов и осенней листвы и целуются.

Съемки пятого сезона начнутся в марте 2026 года. Сериал уже продлили на шестой сезон. Исполнительный продюсер «Бриджертонов » Шонда Раймс сообщила, что шоу будет состоять из восьми сезонов.  

«В серии книг о Бриджертонах восемь детей. Фиалка Бриджертон и все ее восемь детей вступили в брак. Так что каждый сезон будет посвящен одному ребенку», — сказала Раймс. Она также добавила, что у шоу могут появиться спин-оффы, поскольку Джулия Куин, автор «Бриджертонов», написала и другие книги в той же вселенной.

«Бриджертоны» вышли на экраны в 2020 году и рассказали об аристократической семье, живущей в Лондоне времен регентства. Первый сезон рассказал историю любви Дафны Бриджертон, второй — Энтони Бриджертона, третий — Колина Бриджертона.

