Никола Коклан и Люк Ньютон в тизере 4-го сезона «Бриджертонов»

Netflix опубликовал короткое видео с главными героями третьего сезона сериала «Бриджертоны» — Пенелопой (Никола Коклан) и Колином (Люк Ньютон). Так стриминговый сервис анонсировал выход четвертого сезона.
В ролике герои стоят на фоне цветов и осенней листвы и целуются. В конце предыдущего сезона Пенелопа и Колин сыграли свадьбу и стали родителями сына по имени Пен.
Четвертый сезон «Бриджертонов» будет разделен на две части: первая выйдет 29 января, вторая — 26 февраля.
Сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.
Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».