Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

Хаус-музыка из Франции официально признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, пишет Billboard.



Это сделали в знак признания того, что жанр существенно формирует художественную идентичность Франции. Среди его представителей Billboard перечисляет Air, Cassius, Daft Punk, Justice и Жан-Мишеля Жарра.



Мировую популярность это течение в музыке получило во многом благодаря Жан-Мишелю Жарру, пишет издание. Его альбом «Oxygene» 1976 года и другие работы заложили основу для французского хауса, который также называют French Touch.