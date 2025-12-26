Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах

Министерство просвещения России разработало методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений по действиям в конфликтных ситуациях.
Документ был утвержден в декабре на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов при участии министра Сергея Кравцова. Инструкция предлагает алгоритм из пяти этапов, на каждый из которых отводится от одного до трех дней:
- Фиксация и оценка ситуации. Администрация должна оперативно выявить конфликт, собрать первоначальные сведения и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.
- Детальный разбор ситуации. Необходимо провести опрос участников, привлечь психологов, установить круг виновных. Если согласия достичь не удается, вопрос нужно передать в комиссию по урегулированию споров, которая должна быть создана в каждом учреждении.
- Рассмотрение конфликта комиссией. Коллегиальному органу необходимо проанализировать обстоятельства и вынести решение.
- Контроль исполнения решения. Директор должен обеспечить выполнение принятых мер.
- Право на обжалование. Несогласные стороны могут обратиться в региональную комиссию по защите чести педагогов, в вышестоящие ведомства, правоохранительные органы или в суд.
В рекомендациях также указаны дополнительные меры профилактики: регулярное информирование учащихся и педагогов об их правах и обязанностях, применение медиативных практик, оказание психологической помощи участникам конфликтов.