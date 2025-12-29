Педро Альмодовар выбрал 10 лучших фильмов XXI века

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию

Педро Альмодовар выбрал 10 лучших фильмов XXI века

Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

Испанский режиссер Педро Альмодовар — автор фильмов «Все о моей матери», «Женщины на грани нервного срыва» и «Возвращение» — выбрал 10 лучших фильмов первой четверти XXI века.

В рейтинге доминируют работы европейских авторов: «Назови меня своим именем» итальянца Луки Гуаданьино, «Тони Эрдманн» немки Марен Аде, «Сентиментальная ценность» норвежца Йоакима Триера, «Анатомия падения» француженки Жюстин Трие и другие работы.

Представлена также Азия: «Десять» Аббаса Киаростами из Ирана, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути из Японии и другие фильмы. Единственный голливудский проект в списке — «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.

Хронологически список охватывает всю первую четверть века: лишь два фильма вышли в 2000-х, четыре — в 2010-х, а остальные четыре — уже в 2020-х. Два из них — в 2025 году: «Сират» и «Сентиментальная ценность».

  1. «Десять» (Аббас Киаростами, 2002)
  2. «Назови меня своим именем» (Лука Гуаданьино, 2017)
  3. «Тони Эрдманн» (Марен Аде, 2016)
  4. «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон, 2017)
  5. «Любовь» (Михаэль Ханеке, 2012)
  6. «Болото» (Лукресия Мартель, 2001)
  7. «Сентиментальная ценность» (Йоаким Триер, 2025)
  8. «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути, 2021)
  9. «Анатомия падения» (Жюстин Трие, 2023)
  10. «Сират» (Оливер Лаксе, 2025)

Сам Альмодовар готовится к премьере собственного фильма «Горькое рождество», которая назначена на 20 марта. Картина расскажет о женщине, чья мать умирает во время рождественских праздников. Героиня погружается в работу, пока однажды не понимает — ей нужен перерыв. Она отправляется на Канары с подругой.

