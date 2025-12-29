Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году

Фото: Krists Luhaers/Unsplash

Министр культуры Ольга Любимова в интервью РИА «Новости» сообщила, что в 2025 году кинотеатральные сборы составили 49,6 млрд рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее.

В 2025 году кинотеатры посетили около 116 млн зрителей. Российское кино собрало более 91 млн зрителей — 79% от общей аудитории.

Ведомство прогнозирует, что в 2026 году аудитория отечественных фильмов вырастет еще на 10 млн человек, а общий объем рынка по итогам 2025 года достигнет 50 млрд рублей.

Что касается международной статистики, то в США на 25% выросла посещаемость кинотеатров зумерами. Из них 41% посетил кинотеатр не менее шести раз за год.

Эксперты связывают это с удачным календарем премьер, включая «Minecraft в кино», «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» и «Пять ночей с Фредди-2».

