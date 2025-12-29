Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes

Состояние американской певицы Бейонсе достигло 1 млрд долларов, сообщил Forbes. По словам СМИ, артистка стала пятым музыкантом в мире, которому удалось достичь такого внушительного капитала.
Росту состояния Бейонсе способствовали успешные гастроли. Концертный тур, приуроченный к выходу альбома «Cowboy Carter», стал самым успешным в истории жанра кантри.
Он принес, по данным Pollstar, более 400 миллионов долларов и еще 50 миллионов от продажи мерча. Личный доход Бейонсе в 2025 году оценили в 148 миллионов — это делает ее третьей самой высокооплачиваемой певицей в мире.
В индустрии развлечений, как отметил Forbes, на сегодняшний день — 22 миллиардера. Среди них супруг Бейонсе, рэпер Джей Зи, певицы Тейлор Свифт и Рианна, а также музыкант Брюс Спрингстин.
Бейонсе сама продюсирует свою музыку и занимается организацией собственной деятельности через компанию Parkwood Entertainment c 2010 года. Это позволяет артистке получать большую долю прибыли от всех проектов.