Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes

Фото: Beyonce

Состояние американской певицы Бейонсе достигло 1 млрд долларов, сообщил Forbes. По словам СМИ, артистка стала пятым музыкантом в мире, которому удалось достичь такого внушительного капитала.

Росту состояния Бейонсе способствовали успешные гастроли. Концертный тур, приуроченный к выходу альбома «Cowboy Carter», стал самым успешным в истории жанра кантри.

Он принес, по данным Pollstar, более 400 миллионов долларов и еще 50 миллионов от продажи мерча. Личный доход Бейонсе в 2025 году оценили в 148 миллионов — это делает ее третьей самой высокооплачиваемой певицей в мире.

В индустрии развлечений, как отметил Forbes, на сегодняшний день — 22 миллиардера. Среди них супруг Бейонсе, рэпер Джей Зи, певицы Тейлор Свифт и Рианна, а также музыкант Брюс Спрингстин.

Бейонсе сама продюсирует свою музыку и занимается организацией собственной деятельности через компанию Parkwood Entertainment c 2010 года. Это позволяет артистке получать большую долю прибыли от всех проектов.

