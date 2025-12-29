Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы

Американская певица Майли Сайрус призналась People, что специально пошла на церемонию вручения премии «Оскар», чтобы режиссеры взяли ее песни в свои фильмы. В течение всего вечера она предлагала кинематографистам собственное творчество.
В последний год треки Сайрус действительно можно услышать в кино. Композиция «Dream As One» стала саундтреком к фильму «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, а песня «Beautiful That Way» вошла в ленту «Шоугерл» Джиа Копполы.
По мнению Сайрус, ее выбрали автором песен для этих картин только потому, что она не побоялась проявить инициативу. Певица сама предложила сотрудничество Кэмерону на выставке D23 Expo 2024 — ее организовала компания Disney.
«Я, как всегда, просто заговорила об этом. Я уже знала ответ на вопрос „Чем вы занимаетесь?“. Я знала, что он давно работает над „Аватаром“. Я сказала: „Просто дайте мне знать, если вам когда‑нибудь понадобится какая‑то музыка“. И это как‑то естественным образом произошло», — вспомнила Майли.
Она поделилась, что и на авторов «Шоугерл» вышла таким же образом. Она предложила себя как автора музыки актрисе Джейми Ли Кертис, которая сыграла одну из центральных ролей в фильме.
Сайрус отметила, что готова работать над саундтреками не только к фильмам, но и к сериалам. «Не знаю, что бы я написала для второго сезона „Олененка“, но я предложила и им [авторам шоу]», — сказала артистка.