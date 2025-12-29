Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кэшбеком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо

Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году. Об этом стало известно из публикации документа на официальном портале.

В 2026 году призыв станет круглогодичным. В течение года в армию призовут 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Часть солдат отправят в войска в промежуток с 1 апреля по 15 июля, другую — с 1 октября по 31 декабря. Круглый год будут проводиться мероприятия по призыву: медицинские и психологические обследования, заседания призывной комиссии.

В ходе осеннего призыва в 2025 году в армию планировали призвать 135 тысяч новобранцев. В весенний призыв набирали 160 тысяч человек — рекордное число с осени 2011 года. По заявлению Генштаба, планы были выполнены.

Расскажите друзьям