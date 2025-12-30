В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм

Марк Эйдельштейн составил плейлист для Saint Laurent
За путешествием Деда Мороза по России можно будет следить на интерактивной карте
Росстандарт утвердил ГОСТ для квест-комнат
На северо-западе России в новогоднюю ночь возможно яркое северное сияние
В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года
«Яндекс Пэй» анонсировал пять минут с кешбэком 100% на любые покупки. В это время сервис не работал
Кейт Хадсон принимала участие в фильме «Один дома-2», но на экране ее не увидеть
Владимир Путин подписал указ о военном призыве в 2026 году
«Зверополис-2» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов в истории
Метро в Петербурге будет работать всю ночь в Новый год и Рождество
Майли Сайрус посетила церемонию вручения «Оскара» ради нетворкинга: чтобы ее песни включили в фильмы
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по версии Forbes
Кинотеатральные сборы в 2025 году составили 49,6 млрд рублей — на 10% больше, чем в 2024 году
Умерла певица Татьяна Дасковская, исполнительница «Прекрасного далеко»
Исследование: 61% россиянок сомневаются в новогодней магии, но все равно загадывают желания о любви
Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе
Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction

В топ-3 российского кинопроката впервые с 2021 года попал иностранный фильм

Кадр из фильма «Иллюзия обмана-3». Фото: Lionsgate

В тройку лидеров российского кинопроката по итогам года впервые с 2021-го попала иностранная картина ― третья часть «Иллюзии обмана». Фильм-ограбление режиссера Рубена Флейшера заработал в России 1,8 млрд рублей. Об это сообщает РБК, проанализировавший данные ЕАИС.

Самым кассовым фильмом года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравший 3,3 млрд рублей. На втором месте ― приквел франшизы «Последний богатырь» под названием «Финист. Первый богатырь» (2,7 млрд рублей).

В топ-10, помимо «Иллюзии обмана-3», попала еще одна иностранная лента ― «Дракула» Люка Бессона (0,93 млрд).

По итогам 2025-го планку в 1 млрд сборов в России преодолели девять картин. В прошлом году таких лент было семь, а в 2023-м ― лишь четыре, одна из которых ― короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали новинки голливудских киностудий.

Всего с 1 января по 29 декабря 2025 года российский прокат собрал более 50 млрд рублей. Киносеансы посетили 117,9 млн зрителей. Общая касса по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,6%. При этом число зрителей сократилось на 6,7%. Средняя стоимость билета в кино выросла на 17,5% ― с 363,8 до 427,5 рублей. 

Расскажите друзьям