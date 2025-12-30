Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»

В фильме «14 друзей Оушена» появится основной актерский состав оригинальной трилогии. Помимо Брэда Питта и Джорджа Клуни в ленте сыграют Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл, сообщил Джордж Клуни в интервью Variety.
Съемки картины планируют начать в октябре 2026 года. Актер отметил, что не хочет снимать фильм только ради ностальгии. Авторы намерены показать, каково это — совершать ограбления, когда ты уже «не молод и не полон сил». Клуни признался, что его вдохновила комедия 1979 года «Красиво уйти» о группе преступников в возрасте.
О том, что новые «Друзья Оушена» запущены в разработку, стало известно еще в сентябре 2024 года. Тогда же сообщалось, что к своим ролям возвращаются Джордж Клуни и Брэд Питт. Фильм станет первым без режиссера Стивена Содерберга.
Франшиза «Одиннадцать друзей Оушена» стартовала в 2001 году с фильма Стивена Содерберга, который собрал 450 млн долларов. Вслед за ним на экраны вышли два сиквела, а в 2018 году вселенная пополнилась спин-оффом «8 подруг Оушена».