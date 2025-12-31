Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году

Популярность Стича носит межпоколенческий характер. Миллениалы, выросшие на оригинальном мультфильме 2002 года, теперь знакомят с ним своих детей. В 2025 году он даже временно заменил Микки Мауса в качестве главного лица ежегодного благотворительного тура Disney Holiday Magic, посетив более 20 городов и появившись на сцене бродвейского мюзикла «Аладдин».