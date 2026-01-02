Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении

Скрипач Брайан Кинг Джозеф, ранее участвовавший в шоу «America’s Got Talent», подал в суд на Уилла Смита и его менеджмент Treyball Studios. Об этом пишет Variety.
В иске, поданном 1 января 2026 года, музыкант обвиняет артиста в сексуализированных домогательствах, незаконном увольнении и преследованиях. В ноябре 2024 года Смит пригласил Джозефа выступить на своем шоу в Сан-Диего.
Затем артист предложил ему присоединиться к туру «Based on a True Story: 2025 Tour» и записаться на предстоящем альбоме. Во время совместной работы Смит, по утверждению музыканта, вел себя неподобающе, заявляя о «особой связи» между ними.
В марте 2025 года на концерте в Лас-Вегасе у Джозефа пропала сумка с ключом от номера. Позже он обнаружил, что в его комнату проникли посторонние, оставив личные вещи (включая лекарства от ВИЧ) и записку с намеком на сексуальный контакт.
Джозеф сообщил об инциденте службе безопасности отеля, представителям Смита и полиции. Через несколько дней, по его словам, менеджмент уволил его, обвинив в выдумке и «пристыдив» за произошедшее.
Музыкант утверждает, что после увольнения он столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и значительными финансовыми потерями. В иске он требует компенсации за сексуализированные домогательства и незаконное увольнение, оставив определение суммы ущерба на усмотрение суда присяжных. Представители Уилла Смита пока никак не прокомментировали иск.