Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении

MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»

Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении

Фото: Columbia Pictures

Скрипач Брайан Кинг Джозеф, ранее участвовавший в шоу «America’s Got Talent», подал в суд на Уилла Смита и его менеджмент Treyball Studios. Об этом пишет Variety.

В иске, поданном 1 января 2026 года, музыкант обвиняет артиста в сексуализированных домогательствах, незаконном увольнении и преследованиях. В ноябре 2024 года Смит пригласил Джозефа выступить на своем шоу в Сан-Диего.

Затем артист предложил ему присоединиться к туру «Based on a True Story: 2025 Tour» и записаться на предстоящем альбоме. Во время совместной работы Смит, по утверждению музыканта, вел себя неподобающе, заявляя о «особой связи» между ними.

В марте 2025 года на концерте в Лас-Вегасе у Джозефа пропала сумка с ключом от номера. Позже он обнаружил, что в его комнату проникли посторонние, оставив личные вещи (включая лекарства от ВИЧ) и записку с намеком на сексуальный контакт.

Джозеф сообщил об инциденте службе безопасности отеля, представителям Смита и полиции. Через несколько дней, по его словам, менеджмент уволил его, обвинив в выдумке и «пристыдив» за произошедшее.

Музыкант утверждает, что после увольнения он столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и значительными финансовыми потерями. В иске он требует компенсации за сексуализированные домогательства и незаконное увольнение, оставив определение суммы ущерба на усмотрение суда присяжных. Представители Уилла Смита пока никак не прокомментировали иск. 

