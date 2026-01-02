Foals анонсируют новый альбом

Британская группа Foals дала первые намеки на выход своего нового студийного альбома. Об этом коллектив сообщил в публикации в соцсетях 1 января, сопроводив пост фотографией из студии звукозаписи.
Последний альбом группы, «Life Is Yours», вышел в 2022 году. Фронтмен Яннис Филиппакис ранее в интервью Rolling Stone UK отмечал, что группа обсуждала новую пластинку во время совместного отдыха и намерена выпустить «лучший альбом Foals на сегодняшний день».
Важным событием для группы стало возвращение в 2023 году бас-гитариста Уолтера Джерверса, покинувшего коллектив в 2017-м. Его участие, как ожидается, повлияет на звучание предстоящей работы.
Параллельно с работой в Foals Яннис Филиппакис реализовал несколько сайд-проектов. В 2024 году вышел EP «Lagos Paris London», записанный совместно с легендарным барабанщиком афробита Тони Алленом. Кроме того, в 2023 году музыкант дебютировал как театральный композитор, написав музыку для постановки «The Confessions» в лондонском Национальном театре.