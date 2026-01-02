Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в Сан-Франциско
Foals анонсируют новый альбом
Вход в Эрмитаж 7 января будет бесплатным
Более половины россиян интересуются собственной родословной
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Часть фильма «Достать ножи-3» сняли в том же месте, что и мемный клип Рика Эстли
В Dubai Duty Free за год продали 719 тонн дубайского шоколада
Музыкант обвинил Уилла Смита в сексуализированных домогательствах и незаконном увольнении
Вышел полноценный трейлер «Чудо-человека» с Яхьей Абдул-Матином II
Уолтон Гоггинс воссоединился с коллегой по «Белому лотосу» в «Фоллауте»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
MTV Music прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио

Пол Мескал хочет уйти с экранов до 2028 года

Актер Пол Мескал хочет взять паузу в работе до 2028 года. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

«Как только я закончу [промокампанию „Хамнета“], я надеюсь, что никто не увидит меня до 2028 года, когда будет The Beatles. Люди отдохнут от меня, а я отдохну от них», — сказал Мескал. Однако его, тем не менее, ожидают эпизодические съемки в фильме «Merrily We Roll Along» Ричарда Линклейтера, который будут снимать 20 лет.

«Я скучаю по сцене, поэтому, возможно, у меня будет время, когда я буду заниматься театром пару лет. У меня также есть другие приоритеты в личной жизни, которым я хочу уделить внимание», — добавил актер.

Пол Мескал сыграет Пола Маккартни в грядущих фильмах Сэма Мендеса о легендарной группе The Beatles. Проект Sony, включающий четыре полнометражные картины, компания позиционирует как «первый кинотеатральный опыт для просмотра запоем». Премьера запланирована на 2028 год. Вместе с Мескалом играют Барри Кеоган (Ринго Старр), Харрис Дикинсон (Джон Леннон) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).

