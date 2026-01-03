По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно

Фото: Petr Magera/Flickr

71 день в 2026 году в столице можно будет парковаться бесплатно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За парковку не нужно будет платить в течение 50 воскресных дней. Исключение сделают для улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.

Бесплатной на всех улицах парковка будет 21 праздничный день: 1–10 января, 23 февраля, 8–9 марта, 1–2, 9 и 11 мая, 12–13 июня, 4 ноября, 31 декабря. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме весь год.

© Дептранс Москвы

Недавно стало известно, что со 2 января 2026 года в Москве будут точечно скорректированы тарифы на парковку. Изменения цен коснутся 10,5% участков существующих платных зон, загруженных на 80–90%.

По словам специалистов, это позволит освободить самые загруженные парковки, упростить поиск свободных мест для приезжающих водителей и предоставить местным жителям с резидентным разрешением еще больший приоритет, так как стоянки будут освобождаться быстрее.  

При этом на подавляющем большинстве участков с платными парковками тарифы останутся прежними. А на 12 улицах парковка станет дешевле. Это участки, где средняя загруженность парковочных мест составляет менее 50%.

