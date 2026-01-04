Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением

Институт Bank of America опубликовал исследование, согласно которому в ближайшие 10 лет поколение зумеров станет новой экономической силой. Они будут составлять 30% населения мира, а их совокупный доход резко вырастет: уже к 2030 году он достигнет 36 трлн долларов, а к 2040-му — 74 трлн.
Расходы зумеров выше средних показателей по населению, особенно на товары первой необходимости, а также на путешествия и развлечения. При этом их траты часто почти вдвое превышают размер накоплений — во многом из-за более высокой стоимости жизни, чем у предыдущих поколений.
Согласно опросу, почти треть (32%) представителей поколения Z чувствуют, что отстают от своих родителей в достижении финансовых целей в том же возрасте.
Еще одной проблемой для зумеров является усложняющаяся ситуация на рынке труда. Так, в феврале количество домохозяйств поколения Z, получающих пособие по безработице, выросло почти на 32% в годовом исчислении.
В перспективе экономическая роль поколения зумеров усилится: по мере того как бэби-бумеры будут передавать активы в наследство младшим поколениям, именно зумеры и миллениалы будут принимать все более важные решения о расходах и сбережениях.