Сиквел «Привет семье!» могут снять, несмотря на смерть Дайан Китон

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала, что команда фильма «Привет семье!» работала над сиквелом — и по-прежнему намерена снять его, несмотря на смерть Дайан Китон. Об этом написал Variety.
Паркер призналась, что вопрос о создании новой картины — это «горько-сладкий вопрос», учитывая потерю Китон. Тем не менее, актриса высказала радость и энтузиазм относительно съемок продолжения «Привет семье!».
«Это была очень особенная группа актеров, и до смерти Дайан мы вели переговоры со всеми, поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Самое сложное — это расписание всех участников», — поделилась она.
Актриса отметила, что также работает над третьим фильмом «Фокус-покус» вместе с Бетт Мидлер. Но вот новых проектов во вселенной «Секса в большом городе» пока не ожидается.
«Я слышу множество очень оригинальных идей, все прекрасные, с благими намерениями и часто очень умные, но единственное, что действительно имеет значение, это то, что вдохновляет Майкла Патрика Кинга. А сейчас он об этом просто не думает», — поделилась Паркер.
Ромком «Привет семье!» вышел на экраны в 2005 году. Он рассказал о семье Стоун, к которой на рождественские праздники однажды приезжает девушка старшего сына. Последнюю сыграла Сара Джессика Паркер. В других ролях в картине появились Клэр Дэйнс, Дайан Китон, Крэйг Т. Нельсон, Дермот Малруни, Рэйчел Макадамс.