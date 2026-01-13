В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней

К 2030 году в России могут начать трансплантацию органов пациентам от генетически модифицированных свиней. Об этом сообщил руководитель проекта, гендиректор компании «М-Геномика» в Новосибирске Эдуард Чуйко.
В первый год проект способен обеспечить около 200 почек людям для операции. Такие хирургические вмешательства планируют включить в программу ОМС. В дальнейшем разработку хотят адаптировать для сердца, поджелудочной железы и печени.
Компания «М-Геномика» реализует проект вместе с клиникой Мешалкина и командой специалистов из Института цитологии и генетики СО РАН, которые в феврале 2025 года впервые в России вырастили поросенка методом ЭКО.
Генномодифицированных свиней будут выращивать в стерильных условиях под постоянным медицинским контролем, чтобы обеспечить наилучшее качество органов для трансплантации.
Это будет первый проект подобного рода в стране. Он должен решить критическую проблему дефицита донорских органов.
По словам Чуйко, Россия отстает от мировых лидеров в этой отрасли, но при наличии необходимого финансирования за три-четыре года можно «достичь результата и найти оптимальное решение».
Полный цикл до получения регистрационного удостоверения и начала массового выращивания генетически модифицированных свиней займет примерно 12 лет. Из них около восьми потребуется на доклинические и клинические испытания.
Сейчас пересадка органов генномодифицированных свиней людям ― это экспериментальная медицина, а счет проведенным операциям идет на единицы. В ноябре 2025 года в США началось первое клиническое исследование генно-редактированных свиных почек на небольшой группе добровольцев с ее возможным расширением.