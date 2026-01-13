«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий

В декабре 2025 года — январе 2026 года «Афиша» совместно с концертным залом «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий — от концертов классической музыки до детской сказки.
Для детской аудитории были организованы девять показов интерактивного спектакля-концерта «Волшебная одиссея. Миссия „Новый год“» с участием Московского государственного симфонического оркестра и театра «Странствующие куклы господина Пэжо».
Для взрослых 13 декабря прошел концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского. Были исполнены 40-голосный мотет Томаса Таллиса «Spem in Alium», сочинения Баха, Мендельсона и Пуленка.
14 декабря был показан спектакль-концерт «Гамлет» с участием Евгения Миронова и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. В постановке объединились шекспировский текст и музыка Дмитрия Шостаковича.
Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров так говорит о сотрудничестве с «Зарядьем»: «Это партнерство — синергия высочайшей музыкальной экспертизы и нашей уникальной компетенции как эксперта лайфстайла и одного из лидеров театрально-концертного билетного рынка. Наша общая задача — создавать события, где безупречная организация и глубина содержания обеспечивают зрителю комплексный опыт на всех этапах мероприятия: от удобной покупки билетов и бронирования до приятных эмоций непосредственно в зале».
Все мероприятия были реализованы при поддержке «Сбера» и были эксклюзивно доступны для покупки на «Афише».