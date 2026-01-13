«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции

Фото: Leon Bennett/Getty Images

Американскому актеру Дэниелу Стерну, известному по фильму «Один дома», официально предъявили обвинения в склонении к проституции. Об этом написал New York Post.

Согласно судебным документам, Стерн предположительно совершил престуление 10 декабря. Его предполагаемый проступок классифицируется как мелкое правонарушение. Слушание по делу актера состоится 13 января.

В прокуратуре заявили, что инцидент произошел в мотеле в Камарильо, штат Калифорния. По информации TMZ, артиста оштрафовали за пользование услугами проститутки. Стерна не арестовали.

В Калифорнии людям, осужденным за склонение к проституции, грозит до шести месяцев тюремного заключения или штраф в размере 1000 долларов.

