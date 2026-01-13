Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»

Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью

SpaceX ставит своей целью путешествия в другие звездные системы. Об этом сказал создатель компании Илон Маск на выступлении в Техасе, сообщает NDTV.

«Мы хотим сделать „Звездный путь“ реальностью. То, что сегодня кажется научной фантастикой, однажды станет научным фактом», — сказал он. Маск допустил, что люди даже могут встретить инопланетян.

Недавно предприниматель поделился, что однажды заплатил так много налогов, что сломал компьютер чиновников. «Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные», — пояснил он.

