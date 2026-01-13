Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»

Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч

Фото: Amazon Studios

Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч, работавшая над сериалами «Разделение» и «Грызня». Об этом сообщил Deadline.

Работу над первым сезоном возглавляла Франческа Слоан, которая была соавтором проекта вместе с Дональдом Гловером. Cлоан собиралась вернуться в шоу, но планы изменил ее переход из Amazon MGM Studios в HBO.

Менч будет сценаристом и исполнительным продюсером продожения сериала. Главные роли в проекте исполнят Марк Эдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Шершни»). Гловер предположительно не появится на экране, но он по-прежнему остается вовлечен в творческий процесс.

Продюсеры New Regency и Amazon MGM Studios в ближайшие месяцы определят новую дату начала съемок. Производство второго сезона отложили ранее из‑за сложностей с кастингом.

Оптимальным сроком запуска съемок называют весну или лето 2026 года. Съемочный процесс решили перенести из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Оригинальный сериал — переосмысление одноимённого фильма New Regency 2005 года. В первом сезоне два одиноких незнакомца (Гловер и Майя Эрскин) вынуждены изображать супружескую пару, начиная карьеру шпионов под новыми именами — Джон и Джейн Смит.

Расскажите друзьям